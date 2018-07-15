Результати аналізу крові допоможуть продовжити життя

Науковці за результатами аналізів крові зможуть зрозуміти, наскільки постарів організм і як можна допомогти йому продовжити життя.

Доктор Морган Левін з Єльського університету переконує, що не вся молодь і люди середнього віку цілком здорові, пише Daily Mail.

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Завдяки аналізу крові можна встановити ризик старіння, таким чином, можна вчасно взяти ситуацію під контроль і усунути всі чинники, які спричиняють старіння.

Аналіз крові здатний показати справжній вік за 9 показниками. Серед параметрів – концентрація в крові глюкози, кількість кров'яних клітин, рівень білків — це ті показники, на перевірку яких лікарі направляють своїх пацієнтів ледь не щодня.

Відповідно, результати аналізу крові можуть визначити фактори, які провокують швидке старіння клітин. Завдяки цьому люди зможуть продовжити життя відповідно до реальних потреб організму.

До слова, виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала, які звички здатні продовжити життя людини на 2-14 років.