Результати жеребкування кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2018/19

У Ньйоні завершилось жеребкування раунду плей-офф Ліги Чемпіонів 2018/19. Стали відомі всі потенційні пари даної стадії змагань.

Якщо київське "Динамо" успішно подолає третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів, то у плей-оф за потрапляння у групову стадію турніру українській команді доведеться зіграти з переможцем пари "Стандарт" – "Аякс".

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Нагадаємо, "Динамо" дізналось свого потенційного суперника ще до жеребкування, оскільки УЄФА продовжує розводити українські та російські клуби в єврокубках. Відповідно, переможець пари "Славія" – "Динамо" не міг потрапити на ПАОК або "Спартак".

Шлях чемпіонів:

"Црвена Звезда"/"Спартак Трнава" – "Зальцбург"/"Шкендія"

"Карабах"/БАТЕ – ПСВ

"Янг Бойз" – "Астана"/"Динамо" Загреб

"Мальме"/"Відеотон" – "Селтік"/АЕК

Шлях представників ліг:

"Бенфіка"/"Фенербахче" – ПАОК/"Спартак"

"Стандард"/"Аякс" – "Славія"/"Динамо"

Зазначимо, перші матчі пройдуть 21 та 22 серпня. Матчі-відповіді – 28 та 29 серпня.

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