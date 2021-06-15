В Росії дзеркальна картина світу, – Муждабаєв про новий спосіб "зомбувати" людей

Існує правило 3 джерел, щоб перевіряти вірогідність новин. Втім, російська пропаганда перейшла за межі телебачення. Тож, це не зовсім працює для звичайних користувачів.

Особливо це помітно, якщо людина російськомовна. Заступник генерального директора першого кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв у інтерв'ю програми "Антифейк" пояснив, чому. Зокрема, він навів у приклад пошукові системи.

Увага Параноїдальна маячня, – Муждабаєв про образу Путіна на закон Зеленського про корінні народи

Як він зауважив, якщо загуглити одну й ту ж назву країни, наприклад, на американському Google, але українською та російською – отримуєш абсолютно різні новини.

Навіть якщо з української IP-адреси загуглити російською, то насамперед, мені видає інформацію всіх російських пропагандистських каналів просто тому, що я зробив запит іншою мовою,

– поділився він.

Муждабаєв вважає, що це злочин і за це повинна американська адміністрація вводити санкції проти Google, бо вони показують 9 з 10 пропагандистських новин, якщо запит російською. Як тільки ввести у пошуку те ж слово, але українською, отримаємо зворотне співвідношення.

Новий метод "зомбування"