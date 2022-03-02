РФ не контролює шпигунські супутники: Anonymous заявили про злам "Роскосмосу"

Хакерська група від Anonymous зламала Центр управління російського космічного агентства "Роскосмос". Проте це поки неофіційна інформація, яку оприлюднили в їхній соцмережі.

За їх даними, Росія тепер не має контролю над своїми власними шпигунськими супутниками.

До теми Нове "звернення" Anonymous виявилося фейком

Проте російські ЗМІ одразу повідомили, що всі центри управління над супутниками працюють у штатному режимі.



Додамо, що українці продовжують воювати з окупантами. Бої тривають і в кіберпросторі за підтримки української IT-армії та угруповання Anonymous. Хакери атакують російські державні сайти.

Раніше повідомлялося, що хакери "поклали" офіційні сайти Кремля, Держдуми, "Першого каналу", "Роскосмосу" і "Російської залізниці". Було здійснено понад 50 DDoS-атак у понад 1 Тбайт.

Активісти Anonymous не збираються зупинятися й додають Росії нових проблем у кіберпросторі. Нещодавно їм вдалося перехопити комунікацію російських військових та додати туди шумів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!