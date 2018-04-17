Ріанна приголомшила прихильників дивакуватим образом: фото

Знаменита барбадоська співачка та акторка Ріанна з'явилась на третій день фестивалю Coachella у незвичному вбранні. Відповідні світлини зірка опублікувала на Іnstagram-сторінці.

Зміна зачіски, зайва вага, екстравагантні вбрання – це не все, чим може здивувати талановита співачка Ріанна. Зірка просто приголомшила всіх нещодавнім дивакуватим образом.

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Для виходу на популярний фестиваль Coachella, який до 22 квітня проходитиме у Лос-Анджелесі, Ріанна обрала десятки аксесуарів та балаклаву. Образ зірка доповнила смугастою сорочкою, теплим светром та приталененими штанами зі зміїним принтом.

Ймовірно, Ріанна вирішила вражати всіх новими "луками" на Coachella. Однак такий епатажний образ не сподобався підписникам співачки в соцмережі. "Ви виглядаєте, як ящірка", "Це так потворно", "Огидне вбрання", – не приховували розчарування люди. Серед прихильників Ріанни також знайшлись такі, хто захоплено схвалював дивний образ знаменитості, стверджуючи, що "Рі створює власну моду".



Ріанна здивувала новим образом



В балаклаві та прикрасах: Ріанна на фестивалі



Дивний "лук" Ріанни



Ріанна на фестивалі в Лос-Анджелесі



Співачка Ріанна шокувала прихильників

Хто така Ріанна?

Це знаменита співачка, знана хітами "Umberella", "Stay", "We found love", "The monster". Ріанна дебютувала у 2005 році, від тоді вона випустила 8 альбомів, які отримали чималу популярність у світі.