Ріанна прикрасила обкладинку французького Vogue та одразу потрапила в скандал

Барбадоська виконавиця Ріанна стала зіркою обкладинки Vogue Paris, але після спостережень уважних фанатів фотосесію з артисткою одразу ж звинуватили у плагіаті.

Нова фотосесія відбулась в стилістиці та кольорах 1970-х років, в якій Ріанна приміряла декілька яскравих образів з незвичайними принтами та екстравагантними аксесуарами. Автором нової зйомки став німецький митець Юрген Теллер.

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Ріанна для Vogue Paris

Але після публікації нових світлин в мережі виник скандал. Користувачі соцмереж звинуватили фотографа у плагіаті, порівнявши його роботи зі знімками фотографа Мікалена Томаса. Арт-критик Антуан Сарджент в Twitter навіть назвав Теллера "поганою копією" творчості Томаса.

I just wanna point out that this is very similar to mickalene thomas’ work and juergen NEEDS to explain what’s going on. pic.twitter.com/61RwLBklzF — STEVE JXSEPH (@STEVEJXSEPH) 23 липня 2018 р.

Нагадаємо, що в схожий скандал нещодавно вляпалась Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт, які взяли участь в зйомці для журналу GQ. Користувачі відмітили схожість нових кадрів з фотосесією 40-річної давності, – у 1978 так само фотографувалась знаменита зіркова пара Серж Генсбур і Джейн Біркін.