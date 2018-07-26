Ріанна прикрасила обкладинку французького Vogue та одразу потрапила в скандал
Барбадоська виконавиця Ріанна стала зіркою обкладинки Vogue Paris, але після спостережень уважних фанатів фотосесію з артисткою одразу ж звинуватили у плагіаті.
Нова фотосесія відбулась в стилістиці та кольорах 1970-х років, в якій Ріанна приміряла декілька яскравих образів з незвичайними принтами та екстравагантними аксесуарами. Автором нової зйомки став німецький митець Юрген Теллер.
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Ріанна для Vogue Paris
Але після публікації нових світлин в мережі виник скандал. Користувачі соцмереж звинуватили фотографа у плагіаті, порівнявши його роботи зі знімками фотографа Мікалена Томаса. Арт-критик Антуан Сарджент в Twitter навіть назвав Теллера "поганою копією" творчості Томаса.
Нагадаємо, що в схожий скандал нещодавно вляпалась Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт, які взяли участь в зйомці для журналу GQ. Користувачі відмітили схожість нових кадрів з фотосесією 40-річної давності, – у 1978 так само фотографувалась знаменита зіркова пара Серж Генсбур і Джейн Біркін.