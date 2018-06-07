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Ріанна прийшла на світський захід в міні-сукні: фото

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Ріанна на світському заході в Нью-Йорку
Ріанна на світському заході в Нью-Йорку / Getty images

Хоч Ріанна й набрала зайву вагу, співачка абсолютно не переймається через це. Зірка сміливо одягає міні-сукні, демонструючи свої пишні форми.

У магазині Stance Socks, що в центрі Нью-Йорка, відбувся світський захід в підтримку Фонду Клари Ліонель. Подію не оминула увагою популярна співачка Ріанна, яка вразила всіх стильним та дещо відвертим вбранням.

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Для заходу артистка вбрала сукню-сорочку блакитного кольору. Плаття відкривало ноги Ріанни та мало досить глибоке декольте, що додало образу співачки пікантності. До стильного "луку" вона підібрала босоніжки на підборах, прикраси та маленьку сумочку.

До ніжного образу Ріанна зробила макіяж з акцентом на губи. Співачка підібрала яскраву помаду рожевого кольору, що дуже пасувала до обраного "луку". 


Ріанна в Нью-Йорку


Стильний образ Ріанни


Ріанна в міні-сукні 

Відомо, що світський захід зірка відвідала зі своєю мамою – Монікою Брейтвейт. Жінка виглядала дуже ефектно, вбравши штани з яскравим принтом, білу сорочку та босоніжки на підборах. 


Ріанна зі своєю мамою Монікою Брейтвейт

Теги: Музика LifeStyle Ріанна
Джерело: 24 Канал
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