Ріанна стала дружкою на весіллі в найкращої подруги
Барбадоська співачка Ріанна дуже любить проводити час з близькою родиною та найкращими друзями. Одна з них, Соніта Александер, запросила артистку стати її подругою на весіллі.
Про це повідомляють на Pop Sugar.
Весільна церемонія подруги Ріанни відбулась на її батьківщині в Барбадосі. Наречена була одягнена в красиву весільну сукню білого кольору, в той час як виконавиця з іншими подругами Соніти приміряли однакові плаття синього кольору з відвертими декольте.
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Для завершення святкового образу Ріанна зібрала волосся в пучок та зробила яскравий макіяж. Впродовж всього весілля зірка підтримувала Соніту і тішилась за неї.
Ріанна в ролі подруги нареченої
У своєму Instagram зірка також додавала фото з подругою, коли вони влаштували ранок нареченої в білих халатиках.