Ріанна стала дружкою на весіллі в найкращої подруги

Барбадоська співачка Ріанна дуже любить проводити час з близькою родиною та найкращими друзями. Одна з них, Соніта Александер, запросила артистку стати її подругою на весіллі.

Про це повідомляють на Pop Sugar.

Весільна церемонія подруги Ріанни відбулась на її батьківщині в Барбадосі. Наречена була одягнена в красиву весільну сукню білого кольору, в той час як виконавиця з іншими подругами Соніти приміряли однакові плаття синього кольору з відвертими декольте.

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Для завершення святкового образу Ріанна зібрала волосся в пучок та зробила яскравий макіяж. Впродовж всього весілля зірка підтримувала Соніту і тішилась за неї.



Ріанна в ролі подруги нареченої

Допис, поширений LagosLately (@mylagoslately) 21 Сер 2018 р. о 1:11 PDT

Допис, поширений користувачем @mdollas11 18 Сер 2018 р. о 4:03 PDT

У своєму Instagram зірка також додавала фото з подругою, коли вони влаштували ранок нареченої в білих халатиках.

Допис, поширений Queen.R. (@onlyriri2018) 20 Сер 2018 р. о 1:36 PDT

Допис, поширений користувачем @7tudio 20 Сер 2018 р. о 1:08 PDT

Допис, поширений Rihanna's News (@rihannasnews) 20 Сер 2018 р. о 1:04 PDT