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Ріанна закрутила роман із зіркою "Сутінок" Робертом Паттінсоном, – ЗМІ

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Ріанна і Роберт Паттінсон зустрічаються
Ріанна і Роберт Паттінсон зустрічаються / Колаж 24 канал

Американська співачка Ріанна і британський актор Роберт Патінсон підозрюються у таємних любовних стосунках.

Ріанну і Роберта Паттінсона познайомила їх спільна подруга – співачка Кеті Перрі. Про це повідомляє таблоїд Woman’s Day, пише Gossip Cop.

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Кеті дізналася, що вони вільні і вирішила їх познайомити,
– зазначає джерело.

Крім того, зазначається, що перше таємне побачення співачки і зірки "Сутінків" пройшло в Нью-Йорку, після чого вони разом полетіли в Лос-Анджелес.

Нагадаємо, напередодні Ріанна покинула свого коханого-мільярдера Хассана Джаміля. Повідомляється, що зірка стала ініціатором розриву, тому що чоловік їй просто "набрид".

А Роберт Паттінсон ще у 2017 році розлучився зі своєю нареченою співачкою Талією Барнетт, відомою як FKA Twigs.

Теги: LifeStyle Ріанна
Джерело: 24 Канал
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