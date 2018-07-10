Ріанну підловили за сваркою з колишнім бойфрендом-мільярдером: фото

Ще на початку червня з'явилися повідомлення про те, що відома співачка Ріанна розірвала стосунки з мільярдером Хассаном Джамілем.

Тоді джерела говорили, що зірка втомився від своїх відносин і продовжує рухатися далі.

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"Ріанна з ним була деякий час, це були хороші стосунки, але зараз все закінчено", – сказав інсайдер.

Однак, схоже, що їх роман не був закінченими, оскільки 9 липня папарацці сфотографували Ріанну з Хассаном на відпочинку у Mexico. Хоч пара не виглядала радісно – на кадрах помітно, як вони активно сперечалися.

Ріанна не розійшлася з коханим, але між ними виник конфлікт

Чим так дорікала співачка мільярдеру?