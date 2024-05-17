2,5 тисячі доларів, щоб переплисти Тису: як працює провальна схема для ухилянтів

Прикордонна Тиса на Закарпатті вже пройшла свій паводковий пік. Вода потроху спадає, але каміння та стрімка течія і досі чатують на кожного, хто наважиться пірнути у холодні хвилі. За останній місяць прикордонники вже кілька разів визволяли з біди чоловіків, які недооцінили підступність гірської річки.

На жаль, врятувати вдалося не всіх. При цьому прикордонники, визволяючи з води чергового "плавця", нерідко і самі ризикують життям. Більше про спроби чоловіків втекти за кордон через невгамовну Тису розповість 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

Читайте також Скільки ухилянтів загинули в Тисі від початку війни: у ДПСУ назвали цифру

Небезпечна річка

Система загороджень, потужні відеокамери та прикордонні патрулі – так сьогодні виглядає Тиса у Закарпатті. Однак попри перестороги, люди все одно кидають виклик бурхливій течії.

Зокрема, у квітні прикордонний наряд врятував двадцятичотирирічного хлопця, що потрапив у водяну пастку. Його витягнув на берег курсант-стажист прикордонного вишу.

Вмілі дії, фізична підготовка на високому рівні. Так курсанту вдалося і витягнути громадянина, і вберегти його життя,

– розповів Олег Селезньов, начальник відділення інспекторів прикордонної служби "Великий Бичків".

Потерпілий тоді зізнався: заплатив за переправлення дві з половиною тисячі доларів. Утім, це лише частина історії. Бо тієї ночі прикордонники боролися за життя ще одного хлопця. На жаль, без успіху. Його тіло шукають і досі.

"Підіймалась дуже сильна течія, нічний час і саме місце було дуже глибоке. Ми ухвалили рішення вирушати до нього ближче у воду, щоб спробувати все ж своїми силами його зачепити й витягти на берег. Спробували ми й шнурами зачіпляти, але в цієї особи не залишалося сил. Під час великої течії, на великій глибині у тому місці, у мене вже не було шансів врятувати цю людину", – зазначив Олег Селезньов.

Прикордонники кажуть: рятувальні операції проводять постійно. Бо отримуючи з клієнта в середньому по 5 тисяч доларів, провідники ніколи не повідомляють їм про ризики.

Чоловіків не попереджають про небезпеку

У Мукачівському прикордонному загоні зазначили, що найчастіше чоловіків не попереджають ні про те, яка небезпека чекає їх у річці, ні як важко долати саму гірську ділянку кордону.

Чоловікам дуже часто обіцяють, що це буде безперешкодний перетин в пунктах пропуску. Але коли вони приїжджають на Закарпаття, їм розповідають, що щось там не вийшло, тому – прийдеться перетинати кордон річкою. При чому для того, щоб чоловіки не бачили, наскільки ця ріка широка, повноводна, переправники намагаються організовувати такі переходи саме у темний час доби, щоб їхні клієнти не відмовились від цієї спроби,

– зауважила Леся Федорова, речниця Мукачівського прикордонного загону.

На жаль, часто ці люди на інший берег не потрапляють.

Дивіться також Прикордонники витягли з Тиси тіло ще одного чоловіка

Нещодавно на ділянці одного з прикордонних підрозділів встановили потужну відеокамеру. За 3 місяці її роботи вже вдалося затримати близько двох десятків порушників. І, можливо, вберегти їх від загибелі.

Ця камера дає нам можливість патрулювати на всі 360 градусів як у денному режимі, так і в нічному. Бо порушники йдуть як удень, так і вночі – ми мусимо бути завжди напоготові,

– наголосила Тетяна Загороднюк, прикордонниця.

За минулий рік оперативники Мукачівського прикордонного загону ліквідували 63 канали незаконного переправлення чоловіків за кордон. Близько сотні організаторів та виконавців оголосили про підозру у вчиненні злочину. Утім, лише тринадцятеро з них отримали судові вироки. Більшість звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном.

А це означає, що жертв у прикордонні може стати більше. Адже, безкарність, як відомо, породжує нові злочини.