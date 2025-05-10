Військовий пояснив, як Харківський напрямок ламає росіянам плани

Виповнився рік від того часу, як російські війська вирішили наступати на Вовчанськ. Росіяни планували здійснити короткострокову операцію, однак бої тривають досі, ЗСУ дають відсіч загарбникам.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, нагадавши, що противник мав на меті окупувати Вовчанськ і просунутися в бік Харкова для з'єднання з російськими військами на Лиманському напрямку, аби взяти під вогневий контроль місто, пробувати наступати на сам Харків.

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Який відтинок фронту ворог визначив нині пріоритетним?

Військова кампанія, яка починалась противником під масштабний інформаційний супровід, зазнала поразки. ЗСУ утримали Вовчанськ. Тактичний рух ворога, який передбачав вийти на оперативний простір і зайняти місто – провалився, а російські окупанти опинялися в оточенні та знищувались.

На Вовчанському напрямку, як зазначив Тимочко, для росіян є низка проблем. Просто припинити наступати чи відійти, чи створити буферну зону не вийде, тому що там все суттєво "пристрілено", тоді одразу ЗСУ перейдуть в наступ.

Росіяни, як зауважив Тимочко, застрягли на Вовчанському напрямку. З його слів, зараз противник визначив пріоритетним для себе Лимано-Куп'янський відрізок. Він інтенсивно наступав в бік Куп'янська й Куп'янська-Вузлового, намагався рухатися вздовж річки Оскіл, атакував там дуже агресивно.

"Для росіян важливим був Куп'янськ-Вузловий, бо це величезна залізнична станція. Ворог сподівався, взявши під контроль ці два населених пункти, з'єднати мостами їх, створити масштабну систему логістики", – пояснив Тимочко.

Що планували російські загарбники?

Росія сподівалася не лише окупувати Харківську область, а й хотіла наступати з північного Сходу в бік Краматорська, Слов'янська для того, щоб підсилити свої війська на північному напрямку, які наступають в районі Торецька, Часового Яру.

Харківський напрямок – це той, який ламає противнику плани не лише щодо захоплення Харківщини, а й Донеччини. Це один зі стратегічних напрямків фронту, тому бої там не припиняються з початку широкомасштабного вторгнення,

– підсумував Тимочко.

Нагадаємо, 34 окремий мотопіхотний батальйон "Вовкодави" оприлюднив знімки того, як нині виглядає Вовчанськ. За рік наступу російська армія зрівняла місто з землею. Від будинків залишилась цегла й уламки бетону, під яким – нори.