Активізуються ближче до 24 лютого: де росіяни намагатимуться атакувати

До річниці повномасштабного вторгнення залишається високим ризик просування ворога на трьох напрямках. Мовиться про початок наступальних дій з тимчасово окупованих територій.

Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, подекуди росіяни будуть створювати ілюзію активізації війська.

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Чого слід очікувати

Олександр Коваленко пояснив, що про наступальні можливості ворога варто говорити в контексті Бахмутського, Авдіївського та Вугледарського напрямків. Вони є пріоритетними для російських окупантів.

"Вони накопичили там ресурс достатній для того", – наголосив він.

На його думку, винятком є район Вугледару. Через бажання швидко захопити територію ворог практично нівелював усі ті сили, які мав там.

"Цей потенціал був у два рази більше, ніж у листопаді 2022 року, коли вони намагалися також, використовуючи свою морську піхоту, окупувати Вугледар", – розказав він.

Коваленко зосередив увагу, що наразі можна говорити про тимчасову паузу на цьому напрямку.

Ближче до 24 лютого вони значно активізують свої дії по всій лінії фронту, але не по всій лінії фронту загальномасштабно, а виключно в кожному плацдармі на якійсь локації,

– прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Мовиться про Запорізьку, Донецьку і Луганську області.

Олександр Коваленко пояснив, що готує ворог до 24 лютого: дивіться відео

Що готують росіяни

Олександр Коваленко розповів, що росіяни планують на деяких ділянках лише імітувати наступальні дії, а на певних дійсно просуватися вперед.

Донецька область: Бахмут, Авдіївка, Вугледар. Луганщина: найнебезпечніші локації Сватове та Кремінна – саме з них може відбуватися наступ,

– наголосив він.

На його думку, щодо Запорізької області, то там скоріше за все до 24 лютого буде імітація активізації сил в напрямку Оріхового та Гуляйполя.

Окрім цього, не слід викидати того факту, що окупанти зможуть до річниці початку повномасштабного вторгнення накопичити і черговий боєкомплект для ракетного удару по території України.

"Вони можуть навіть це одночасно зробити: і удари, і активізацію усіх наступальних дій", – пояснив він.

Проте Росія не має ресурсу для того, щоб здійснювати наступальні дії ані в напрямку північного плацдарму, ані з території Білорусі. Бо на цих територіях відсутнє ударне угруповання.

Як можна оцінювати сили ворога

Коваленко додав, що втрата техніки росіянами під час протистояння із ЗСУ є дуже болючою для них через дефіцит озброєння.

У них серйозні проблеми саме з забезпеченням підрозділів необхідною штатною комплектацією техніки,

– наголосив він.

На його думку, причина поразки окупантів на певних ділянках фронту полягає саме у нестачі техніки.

"Біля Вугледару такі великі втрати, бо не вистачало артилерії, яка не могла здійснювати повноцінну підтримку підрозділів, а підрозділи не мали достатньої кількості штатної комплектації", – зосередив увагу він.

Олександр Коваленко пояснив, що нестача середньої та легкої броньованої техніки у ворога впливає на загибель особового складу.

Втрати ворога: основне