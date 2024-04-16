Але без Путіна: Франція запрошує Росію на річницю висадки союзників у Нормандії

Французька сторона заявила, що дійсно запросить Росію на урочистості з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Водночас Путіна у Франції ніхто не чекає.

Святкування однієї з найважливіших операцій Другої світової війни відбудеться у Франції 6 червня. Організатори заходу заявили, що не запросили кремлівського диктатора через війну, яку Росія розв'язала в Україні.

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З огляду на обставини (вторгнення Росії в Україну, – 24 Канал) Путін не буде запрошений. Росія, однак, буде запрошена, щоб бути представленою через свою роль і жертви серед радянських народів, а також її внесок у перемогу 1945 року,

– повідомили французькі організатори.

Варто зазначити, що СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.

Що кажуть росіяни

Цікаво, що, за повідомленнями самих росіян, посольство Росії в Парижі не отримувало жодних офіційних запрошень для участі російської сторони в урочистостях.

Водночас радіостанція Europe 1 повідомила, що запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва Росії у Франції.

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