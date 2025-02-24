Росіяни панічно посилили зачистки у Маріуполі напередодні 24 лютого

У Маріуполі знову почалися зачистки. Цього разу вони торкнулися мереж магазинів "Щирий Кум" та "Мега". Спочатку всіх працівників перевіряли на наявність у телефонах забороненого контенту та донатів для Збройних Сил України. Під час перевірок магазини закривали на кілька годин.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що зачистки розпочалися напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Це пов'язано не лише з побоюваннями спротиву, а й із початком торговельних воєн у Маріуполі після заходу російського супермаркету "Пятерочка".

Дивіться також Чому ЗСУ поки не знищують залізницю з Ростова в Маріуполь

За цією мережею стоїть впливова особа з Кремля.

"Пятерочці" пощастило, тому що прийшла рознарядка посилити такі репресивні перевірки напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення,

– сказав Петро Андрющенко.

Андрющенко також розповів, що у Маріуполі збільшили кількість блокпостів, мобільних патрулів та наглядачів із Росгвардії.

Торгівельні війни у Маріуполі

Серед місцевих поширювалися чутки про мінування супермаркетів і нібито закладені вибухові пристрої. Однак насправді жодних підтверджень цьому не було – навіть повідомлень про псевдомінування до поліції не надходило. Андрющенко зауважив, так під виглядом безпекових заходів намагаються позбутися конкурентів.

Магазини "Щирий Кум" та "Мега" були закриті на кілька годин, а їхніх працівників залякували під час перевірок.

От їх так непогано потріпало. І, судячи за все, буде це продовжуватись наступними тижнями,

– підсумував Андрющенко.

Водночас супермаркети, пов’язані з російськими спецслужбами, залишаються поза увагою. Зокрема, мережа "Три товарища", яка має московських власників, працює без жодних проблем.

За словами Андрющенка, зачистки можуть продовжуватися й надалі, адже вони є частиною боротьби за контроль над ринком між угрупованнями Сергія Кирієнка та Дениса Пушиліна в окупованому Донецькому регіоні.