Пірнув та не винирнув: на Львівщині у річці Стрий втопився молодий чоловік

На Львівщині у річці Стрий втопився 26-річний чоловік. Це сталося у селі Рибник Дрогобицького району.

Чоловік пірнув у річку та не винирнув. Згодом його знайшли водолази.

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На Львівщині у річці втопився чоловік

Трагічний випадок стався 16 липня. У селі Рибник Дрогобицького району 26-річний житель Борислава пірнув у річку та не винирнув.

Водолази проводили пошуки чоловіка вздовж русла річки. Вони тривали близько години.

Згодом тіло витягли на берег і передали працівникам поліції. Рятувальники уточнили, що в місці утоплення глибина річки Стрий становить 3 – 4 метри.

З річки дістали тіло чоловіка / фото рятувальників

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