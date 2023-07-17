Пірнув та не винирнув: на Львівщині у річці Стрий втопився молодий чоловік
17 липня 2023, 12:20Читать новость на русском
На Львівщині у річці Стрий втопився 26-річний чоловік. Це сталося у селі Рибник Дрогобицького району.
Чоловік пірнув у річку та не винирнув. Згодом його знайшли водолази.
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На Львівщині у річці втопився чоловік
Трагічний випадок стався 16 липня. У селі Рибник Дрогобицького району 26-річний житель Борислава пірнув у річку та не винирнув.
Водолази проводили пошуки чоловіка вздовж русла річки. Вони тривали близько години.
Згодом тіло витягли на берег і передали працівникам поліції. Рятувальники уточнили, що в місці утоплення глибина річки Стрий становить 3 – 4 метри.
З річки дістали тіло чоловіка / фото рятувальників
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