Рідкісні за***нці, злий неймовірно, – Кім про підлість та цинізм російських окупантів
Джерело:телеграм-канал Віталія Кіма
Сьогодні, 7 березня, російські орки близько 5 ранку підло й цинічно атакували Миколаїв. Крилата ракета "Калібр" прилетіла в 79 бригаду поки солдати ще спали.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що за підсумками дня: 8 загиблих, 8 пропало безвісти, ще 19 поранених.
До теми У Миколаєві внаслідок обстрілів виникли три пожежі, один чоловік загинув
Ми їм відплатимо
Водночас дані стосовно загиблих та поранених серед цивільних продовжують збирати.
Рідкісні за***нці, злий неймовірно. Але ми їм повернемо все!
– заявив Кім.
Кім розповів про підлість російських орків: дивіться відео
Нагадаємо, раніше Віталій Кім заявив, що проганяючи російських загарбників з Миколаївського аеропорту, українські захисники затисли їх. Орки розбіглися та почали ховатися в лісі й будинках.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!