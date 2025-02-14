CША хотіли 50% прав: Зеленський відмовився підписувати документ щодо природних ресурсів, – ЗМІ

На Мюнхенській конференції 14 лютого делегація американського Конгресу буцімто запропонувала президенту України підписати певний документ. За ним США отримали б половину від усіх майбутніх запасів мінералів в Україні.

Про це повідомляє політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін в соцмережі Х, передає 24 Канал. Журналіст посилається на американських політиків, що беруть участь у Мюнхенській конференції.

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Чи погодився Зеленський

Зеленський ввічливо відмовився підписувати це,

– написав Рогін.

Нагадаємо, Дональд Трамп хотів би обміняти корисні копалини України на надану допомогу, зокрема військову.

Український лідер раніше заявив, що Україна відкрита до укладання "угоди" зі США, але не пропонує просто "віддавати" свої ресурси.

Київ акцентує на оформленні взаємовигідного партнерства й потребує гарантій безпеки від своїх союзників як частини будь-якого врегулювання війни.

До слова, майже половина рідкісноземельних металів України наразі перебуває під російською окупацією. Це може використати Росія та її союзники.