Теракт в Оленівці: рідні захисників "Азовсталі" вийшли на акції у понад десяти містах України

Рідні захисників "Азовсталі" вийшли на акції у багатьох містах України. Вони наполягають, щоб міжнародні організації виконали обіцяні гарантії.

Акції тривали 7 серпня. Також люди виходять на вулиці різних міст Європи.

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Рідні захисників "Азовсталі" вийшли на акції

Заходи організували у понад 10 містах України. Зокрема, люди вийшли на вулиці в:

Києві;

Житомирі;

Рівному;

Івано-Франківську;

Запоріжжі;

Черкасах;

Тернополі;

Львові;

Чернігові;

Кривому Розі;

Хмельницькому;

Дніпрі.

Учасники заходів наполягають, аби ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виконали гарантії, які вони давали, коли захисники виходили з "Азовсталі", та відвідали колонію в Оленівці й проінспектували умови утримання та стан здоров'я військовополонених,

– мовиться в повідомленні.

Рідні також пригадали, що:

російська сторона відмовила міжнародним організаціям у цих запитах;

така відмова порушує положення Женевської конвенції.

"Ця нахабність країни-агресора і її відмова від будь-яких законів ведення війни має бути негайно засуджена світом!" – закликали захисники.

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