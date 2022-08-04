Після теракту в Оленівці рідні захисників "Азовсталі" вийшли на акцію в Києві
Джерело:"Суспільне"
У Києві рідні захисників Маріуполя влаштували акцію на честь полеглих бійців внаслідок теракту в Оленівці. Демонстрація відбулась на Софійській площі.
Рідні бійців вимагали від Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН виконання їхніх загальновідомих зобов’язань та гарантій. Вони дали їх бійцям після виходу з "Азовсталі".
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Вимоги рідних бійців
Учасниця акції Вероніка Мішаєва наголосила, що рідні вимагають, аби міжнародні організації відреагували і хоча б якось брали участь в процесах, що прописані міжнародним правом.
Відповідно до інформації розвідки, військовополонених катували перед стратою в Оленівці. Їх допитували бойовики спільно з представниками ПВК "Вагнер" та ФСБ. Організатори акції наголошують, що цими допитами окупанти намагалися змусити бійців зніматися у проросійських репортажах та брати на себе провину за начебто скоєні ними злочини.
Акція у Києві: дивіться відео
Акція у Києві / Фото "Суспільне"
Бійців стратили показово, аби приховати умови утримання та сліди катувань, – додають організатори.
На Софійській площі зібралось чимало людей. Вони скандували "врятуйте наших Героїв" та "росія – терорист".
На демонстрацію прийшло багато людей / Фото "Суспільне"
Рідні вимагали визнати росію країною-терористкою / Фото "Суспільне"
Вбивство полонених в Оленівці: що відомо
- 29 липня російські ЗМІ писали про атаку на колонію в Оленівці, де окупанти утримували українських військовополонених з "Азовсталі". Заявили про загибель понад 40 українських полонених та поранення понад 130.
- За попередніми висновками експертів, росіяни застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю. Окупанти традиційно перекидали провину на ЗСУ.
- Червоний Хрест попросив доступ в до місця трагедії. Проте росія не дозволила.
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