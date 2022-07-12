Після виходу Ахметова з медіабізнесу його канали показують телемарафон, сайти "взяли паузу"

Олігарх і власник Шахтаря Рінат Ахметов оголосив про вихід з медіабізнесу. Після цього телеканали "Медіа Групи Україна" почали показувати телемарафон. Також припинили роботу сайти, які пов'язані з медіабізнесом Ахметова.

Канали "Медіа Групи Україна" показують телемарафон

У вівторок, 12 липня, усі канали "Медіа Групи Україна", зокрема і розважальні, почали транслювати загальнонаціональний телемарафон, інформує 24 канал.

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Йдеться не тільки про канали "Україна" та "Україна 24", але й про нішеві – НЛО TV, Індиго TV і навіть Футбол "1/2/3". Телемарафон транслює і канал футбольного клубу Шахтар – SHAKHTAR TV.

З 12 липня перестали оновлюватися сайти "Сьогодні" та "Україна 24". Не працює і сайт каналів "Футбол 1/2/3". На сайтах розміщене повідомлення, що Рінат Ахметов оголосив про вихід з медіабізнесу.

Після виходу Ахметова з медіабізнесу його канали показують телемарафон / Скриншоти

Як відомо, медіахолдинг "Медіа Група Україна" складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів та друкованих ЗМІ. Серед них:

телеканал "Україна 24",

телеканал "Україна",

Молодіжний телеканал НЛО TV,

телеканал Індиго TV,

тематичні канали "Футбол 1/2/3",

міжнародні канали Ukraine 1/Ukraine 2,

NLO TV 1/NLO TV 2,

"34 телеканал",

телеканал "Донбас",

телеканал "Сигма",

"Новинна Група Україна",

Мультимедійна платформа СЬОГОДНІ,

"Медіа партнерство Баінг",

оператор супутникового мовлення Xtra TV,

ОТТ-платформа OLL.TV,

Проєкт Vogue.UA.

Що відомо про вихід Ахметова з медіабізнесу

Олігарх Рінат Ахметов 11 липня заявив про вихід з медійного бізнесу. Медіахолдинг бізнесмена відмовиться від усіх ліцензій на користь держави. Ахметов пояснив своє рішення створенням реєстру олігархів в Україні. Щоправда, власник Шахтаря заперечує те, що він олігарх.

Згодом членкиня Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко повідомила, що олігарх передає державі не свої медіа, а лише ліцензії на мовлення.

Рішення Ахметова прокоментували в Офісі Президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав це прикладом того, що закон є одним для всіх.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, що здивований рішенням Ахметова. Він пояснив, що рішення олігарха не може не позначитися на українському медіаринку, який і так значно "просів" унаслідок повномасштабної війни росії проти нашої держави.

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