На ринках Білорусі з'явилися крадені черешня та помідори з окупованих Мелітополя й Херсона

Російські загарбники викрали багато українських овочів та фруктів з окупованих територій. Мелітопольські вишні та херсонські помідори зараз продають у Білорусі.

Фото мелітопольської черешні та херсонських помідорів на ринках Білорусі публікують у телеграмах, повідомляє 24 канал.

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Крадені українські черешні та помідори продають у Білорусі

У білоруському телеграм-каналі "Еўрарадыё" опублікували фото помідорів, які російські окупанти накрали у фермерів у тимчасово окупованому Херсоні. Овочі помітили на прилавках одного з ярмарків, що неподалік Мінська.

"Довго чекати не довелося. Невже білоруси купуватимуть?" – пишуть у телеграм-каналі.



Помідори з Херсона на білоруському ринку / Фото з телеграму "Еўрарадыё"

Також росЗМІ пишуть, що на білоруських ринках з'явилася й мелітопольська черешня. у телеграмах наголошують, що її привезли "хлопці з Чечні".

У деяких містах білорусії, на місцевих ринках з'явилася мелітопольська черешня та херсонські помідори. Цікаво, що продукцію з окупованих українських територій привезли не кримчани, а браві хлопці з чечні,

– мовиться в повідомленні.

Автори допису зазначають, що "ефективність такої логістики незрозуміла". Можливо, це роблять з пропагандистською метою.



Мелітопольські вишні в Білорусі / Фото росЗМІ

У Мелітополі цьогоріч врожай черешні

Протягом двох минулих років у Мелітополі врожай черешні був меншим. Натомість цьогоріч вона щедро вродила. Однак через окупацію росіянами міста, продавати її не вдається.

У Мелітополі загарбники "націоналізували" найбільше господарство з вирощення черешень. Мовиться про підприємство "Мелітопольська черешня".

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух зауважив, що для аграріїв це справжня трагедія. Адже вони вклали у вирощування багато любові, сил та коштів. А зараз змушені продавати черешню окупантам за копійки або просто віддавати безплатно.

Українські фермери, попри стрес, шукають способів, щоб помститися "окупаційній владі". Наприклад, вони обробили черешню так, що російські окупанти в Мелітополі масово отруїлися нею.

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