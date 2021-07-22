1 вбитий та 10 поранених: на ринку в секторі Гази прогримів вибух – фото, відео

На місцевому ринку в секторі Гази в четвер вранці, 22 липня, стався вибух. Унаслідок цього одна людина загинула, а ще 10 отримали поранення.

За попередньою інформацією, на ринку Аль-Завія вибухнув газовий балон.

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Деталі трагедії

Через вибух у повітря піднявся стовп диму, який було видно з усіх кінців міста.

У соцмережах також з'явилися фото та відео наслідків вибуху. На кадрах видно, що ринок перетворився на руїни. На місце трагедії прибули рятувальники та медики.

Наслідки вибуху на ринку в секторі Гази / Фото Omar El Qattaa, PalinfoAr та Roya News English

Вибухова хвиля зруйновала частину ринку, через що один чоловік загинув. За попередніми даними, загиблого ідентифікували як палестинця Атта Сакалле. Окрім того ще 10 осіб отримали поранення – їх відвезли у лікарню для надання медичної допомоги.

Місцева влада вже розпочала розслідування причин вибуху. Попередня версія про вибух газового балону ще не підтверджена.

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