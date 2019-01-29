Ринок офісної нерухомості Києва: хто тут домінує

Чим відзначився ринок офісної нерухомості Києва у 2018-му і про що свідчать тенденції, які спостерігаються на ньому впродовж останніх років.

За даними аналітиків, у третьому кварталі 2018 року обсяг ринку офісних площ у Києві зріс на понад 2 тисячі метрів квадратних, зокрема через введення в експлуатацію чергового ділового центру.

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У 4-му кварталі 2018-го обсяг пропозицій на ринку становив 33,6 метрів квадратних.

Про це свідчать дані компанії JLL, яка спеціалізується на ринку послуг у сфері нерухомості та управління інвестиціями.

Найбільшим орендарем офісів у Києві наприкінці 2018-го залишались IT-компанії. У четвертому саме вони домінували на ринку офісної нерухомості Києва – за цей період їхня частка в структурі укладених угод становила 53%.

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Для порівняння, у третьому кварталі минулого року частка IT-компаній на офісному ринку Києва становила лише 38%.

Трохи менше за IT-шників офісних площ у Києві орендували для торгівлі – 22%.



Ринок офісної нерухомості Києва у третьому кварталі 2018 року

За даними аналітиків, така тенденція розподілу сил на ринку офісної нерухомості Києва, яка спостерігається вже впродовж останніх 5 років, збережеться й у 2019-му.

У третьому кварталі 2018 року максимальна базова орендна ставка у столиці становила 348 доларів США за метр квадратний на рік (29 доларів за кв м на місяць).

На початку 2019-го в інноваційному парку UNIT.City у Києві відкрився бізнес-центр площею майже 17 тисяч метрів квадратних. 24 канал писав про те, чим він особливий.