Рішення атакувати Україну ухвалив шаман-нумеролог

Казус "Рік-Тікі-Таві". Путін ескалює. Знову ставлячи на кін життя тисяч людей. А може й мільйонів.

Ми всі живемо у парадигмі складних рішень. Підступні плани. Складні конструкції. Але насправді все виявляється значно простіше.

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Фейки Кремля та бойовиків

Ось бажання Путіна показати свою силу. Він також відправив у відповідь ультиматум Росії. Відповідь те, як Захід послав його. Ось виконавці на місцях, що вигадують операцію "кидок мангуста".

Вони не морочаться. Вони стріляють по дитячому садку і кажуть, що підступні українці обстріляли бідних мешканців Донбасу. А коли з'ясовується, що снаряд прилетів на територію України, підконтрольну територію, вони просто змінюють свідчення та кажуть, що підступні українські фашисти обстріляли самі себе. Як уже все було з MH-17. І просто читають сценарій.

Де написано, що після обстрілу підступних українських фашистів треба розпочинати евакуацію мешканців Донбасу. І начхати, що обстрілу не було. У сценарії написано, а продюсер не вникає у деталі. Він зайнятий.

І треба розпочати евакуацію. І з'являється відео із закликом реагувати на підступні дії фашистів. І не біда, що відео записано за 2 дні до того, як ці чортові підступні фашисти почали щось робити. Кіно малобюджетне та продюсер знову заплющує очі. І процес триває.

І щось вибухає. І не біда, що підривають самі в себе. Адже можна показати шини, що горять, і розбите скло. Чортові фашисти. І не біда, що ці чортові фашисти кажуть, кричать, показують, що вони навіть не думають щось робити. І не біда, що Байден та Ко давно озвучили цей сценарій. Ці фашисти починають атакувати якраз тоді, коли на кордоні у повній бойовій готовності стоїть половина російської армії. Ну, логічно ж. Але кіно малобюджетне. А отже, продовжуємо знімати.

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А далі? А чорт його знає

Адже продюсер не сказав про фінал. Чи то кривавий фінал із вторгненням великої армії. Звісно ж, з благородною метою покарати злих фашистів. Чи то збереження особи головного продюсера та порятунок від підступних фашистів території ОРДЛО шляхом їхнього визнання, з попутним бомбардуванням Воронежа…

Неважливо. Фільм малобюджетний. А значить, глядач схаває будь-який варіант. Навіть коли сценарій писали на коліні, випиваючи надто багато горілки в процесі й все це придумав у прокуреній кухні товстий мужик у дірявій майці, який передивився у дитинстві мультиків за Кіплінгом про "Рікы-Тікі-Таві" і тепер називає свій шедевр "Кидок мангуста".

Зважаючи на все, недоліки сценарію вирішили компенсувати спецефектами, але й тут, як це часто буває з фільмами, які знімаються за бюджетні гроші, більшу частину суми вкрали. І доводиться купати кота в пиві, а висаджувати не дорогий позашляховик, а старий уазик.

Навіть прикро, якщо це кіно – початок великої війни. Якщо це так, то робиться воно з великою неповагою до глядача. Ніхто навіть не намагається змусити вас повірити. Завжди неприємно, коли тебе дурять. Але коли це роблять так відверто, то неприємно подвійно.

Ми бачили лише початок фільму

Поки що ми бачили тільки початок фільму. І вимкнути телевізор чи піти з кінотеатру ми, на жаль, не можемо. Цей продюсер з його бездарними сценаристами, поганими акторами, підібраними на вулиці, взяли весь світ у заручники. Що буде далі – залишається лише гадати.

Може, нам запропонували новий казус Беллі, казус "Рікі-Тікі-Таві", а може ми видихнемо, коли побачимо, що просто продюсер шукає привід визнати ОРДЛО і все це – лише дешевий супровід. Нам дуже відчайдушно хочеться в це вірити. Але готуватися нам треба до найгіршого. Надаючи привіт тим депутатам, які ще недавно називали західні ЗМІ фейкометами. Цікаво, чи вибачатимуться вони.

І якщо найгірше здійсниться, то знову-таки прикро. Дочекавшись кінця олімпіади, Путін, схоже, знову вирішив атакувати у гарну дату. Чи то 20.02.2022, чи 22.02.2022. І вдвічі прикро, що рішення атакувати твою країну, зважаючи на все, ухвалив навіть не дурний диктатор, а якийсь шаман-нумеролог, з яким цей дурний диктатор звіряє свої ходи.

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