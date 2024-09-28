У МЗС відреагували на скандальне рішення Червоного хреста щодо Росії

Червоний Хрест ухвалив рішення не виключати Росію зі свого складу. У Міністерстві закордонних справ відреагували на це.

У відомстві пояснили, що розчаровані цим. Також там пояснили свою реакцію детальніше.

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Росія порушує Конституцію України

У МЗС були змушені констатувати, що у тексті рішення відсутня належна оцінка протиправної присутності та діяльності Російського Червоного Хреста на тимчасово окупованій частині території України в межах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, а також в Автономній Республіці Крим.

️Як неодноразово наголошувала українська сторона, присутність та діяльність РЧХ на тимчасово окупованій Російською Федерацією частині території нашої держави є грубим порушенням Конституції, законів України та міжнародного права,

– наголосили там.

Це вже не вперше Червоний Хрест ухвалює неоднозначні рішення. Зокрема, раніше на це відреагував також український омбудсмен Дмитро Лубінець. Омбудсман передав президенту МФЧХ Кейт Форбс усі підтвердження російських злочинів. Наразі Федерація оприлюднила звіт про діяльність російського Червоного хреста, де жодних злочинів "не помітили".