Рішення Гончарука об'єднати 2 міністерства було помилковим, – Лещенко

Раніше Міністерство аграрної політики та продовольства приєднали до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Чинний міністр аграріїв Роман Лещенко вважає, що воно було помилковим.

Зараз же Міністерство аграрної політики відновило свою автономну роботу. Лещенко в інтерв'ю програми "Перехресний допит" розповів про свою комунікацію з президентом Володимиром Зеленським.

Увага Про землю чиновницьких кланів та зв'язок зі "слугами": інтерв'ю з міністром Романом Лещенком

Роман Лещенко – колишній голова Держгеокадастру. Втім, як він зазначив, його державна служба розпочалася в червні 2020 року. Через сімейні обставини, після скасування мораторію він повернувся на Черкащину працювати в полях.

Але я постійно перебував у комунікації з президентом України, оскільки продовжував виконувати координаційні функції в реалізації земельної реформи,

– пояснив Лещенко.

Як він наголосив, через тодішні проблеми в Держгеокадастрі, за спільним рішенням президента та прем'єр-міністра, йому поставили завдання очолити це відомство й "навести там лад".

Реорганізація Держгеокадастру

За його словами, тоді ж почали реорганізацію Держгеокадастру й приймали всі реформаторські закони:

про геопортал відкритих даних;

про просторове планування;

про децентралізацію.

Потім, коли фіналізували з Держгеокадастром, президент із прем'єр-міністром викликали на звіт. Тоді й окреслили нові завдання.

"Мовилось про те, що необхідно відновити Міністерство аграрної політики, оскільки рішення глави уряду Гончарука щодо об'єднання міністерств було помилковим", – наголосив Лещенко.