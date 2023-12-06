Пані посол у США припускає, що рішення у конгресі щодо допомоги Україні буде негативним

У Конгресі США можуть не ухвалити позитивне рішення щодо виділення фінансування на продовження підтримки України.

Таку думку висловила пані посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону. За її словами, причина всім відома – республіканці та демократи не дійшли згоди в питанні кордону.

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Водночас Макарова наголосила, що важливо, аби до Різдва законодавці у США ухвалили це рішення, щоб ЗСУ могли отримати зброю, а Київ – гроші та санкції, необхідні для продовження боротьби. Власне, саме для цього у Штатах працює українська делегація.

Звичайно, ми рухаємося в правильному напрямку. Тут є підстави для стриманого оптимізму. Але ми ще не там, де хотіли б бути,

– зазначила посол.

Що цьому передувало