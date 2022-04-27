Рішення має бути за Україною, – Джонсон про обмін британців, які потрапили у полон до росіян

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що усі рішення щодо обміну полоненими залишаються за Україною. Він наголосив, що це стосується і британців, які перебувають у російському полоні.

Про це Джонсон розповів у ефірі британського телеканалу Talk TV. Окрім іншого, він зазначив, що влада Великої Британії тісно співпрацює з українським урядом щодо питання обміну полоненими.

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Джонсон про перспективу обміну полоненими

За словами Джонсона, британський уряд робить все можливе, щоб допомогти своїм громадянам, однак рішення щодо обміну полонених британців прийматиме Україна.

Крім цього, він наголосив, що британці Шон Піннер і Айден Аслін, які перебувають у полоні Росії, перш за все – військовополонені, тобто на них поширюється Женевська конвенція.

За військовими законами їх не повинні показувати на телебаченні,

– сказав Джонсон.

Прем'єр нагадав, що росіяни вчергове порушили закони війни, використавши полонених у своїй пропаганді. Тим часом фейсбук погодився видалити пропагандистське відео з Піннером й Асліном.

Що відомо про полонених із Британії:

У російському полоні перебуває двоє британців – Шон Піннер та Айден Аслін. Останній добровільно служив в українській армії серед морських піхотинців.

За словами Джонсона, Велика Британія не допомагатиме Росії, обмінюючи полонених на Віктора Медведчука.

Раніше обоє полонених з'явилися на російському телебаченні з проханням обміняти їх на кума Путіна.

Також щодо домовленостей із Британією висловилася Оксана Марченко, яка заявила, що звернулась до Бориса Джонсона з пропозицією ініціювати обмін.

Тим часом сам Джонсон закликав Росію проявити "співчуття" до солдатів з Британії.

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