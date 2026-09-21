Рішення можливі, ми готові працювати над цим, – Зеленський про заклик Трампа до завершення війни

Володимир Зеленський відреагував на заклик Дональда Трампа припинити війну Росії проти України. Україна готова до деескалації за умови, що її енергетика, критична інфраструктура та експорт продовольства не атакуватиме ворог.

Про це 21 вересня президент України написав у соцмережі X.

Реакція Зеленського

Зеленський зазначив, що наслідки війни одразу були масштабними. Вторгнення Росії призводить до загибелі людей, руйнування країни, загрози продовольству, енергетичним викликам та швидкому розвитку технологій.

За словами президента, кожен новий тиждень війни створює дедалі більше проблем.

З першої ж хвилини Україна прагнула миру. Ми вже висунули десятки дипломатичних пропозицій щодо того, як гідно завершити цю війну, гарантувати безпеку та запобігти новим російським вторгненням. Наразі триває діалог із президентом Трампом та США,

– заявив український лідер.

Також, за словами Зеленського, сторони розглядають ідеї для наближення миру, зокрема можливість розпочати з кроків для деескалації.

"Рішення можливі", – наголосив глава держави. Він запевнив, що Україна готова працювати над цим та порушить це питання на полях Генасамблеї ООН, яка стартує 22 вересня у Нью-Йорку.

Характер війни зараз такий, що агресор також зазнає втрат. Технології роблять це можливим. Сила керівництва країн може і повинна забезпечити деескалацію, безпеку та мир,

– резюмував Зеленський.

Завантаження опитування… Показати повністю

Нагадаємо, президент США закликав припинити "безглузду й нескінченну" війну в Україні від якої "страждає весь світ". За його словами, щомісяця внаслідок бойових дій гине 25 тисяч людей, зокрема військових.

Натомість Росія, як заявляє Трамп, втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю через війну.