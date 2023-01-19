Логіки в заявах Шольца немає: чи переконають Німеччину надати Україні танки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається знайти бодай найменшу зачіпку, щоб відтермінувати момент озвучення дозволу на передачу Україні німецьких танків Leopard західними країнами-партнерами. У такий спосіб він намагається уникнути відповідальності.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, це вирішиться незабаром.

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Чого боїться Шольц

Ігор Рейтерович розказав, що пропозиція Шольца щодо необхідності передачі Україні спершу американських танків M1 "Abrams", а вже потім німецьких Leopard є недолугою.

За його словами, проблема полягає не в тому, щоб постачати техніку, але і забезпечувати українську сторону комплектувальними елементами та ремонтними бригадами.

"Як мінімум потрібно перекидати ще додатково велику кількість людей, які зможуть цю техніку обслуговувати, якщо вона буде підбита в Україні", – наголосив він.

Політолог пояснив, що техніку після поля бою ремонтують не лише в Україні. З цим допомагають Польща та Чехія.

Логіки в заяві Шольца немає. Це намагання якось уникнути цієї відповідальності,

– прокоментував він.

На його думку, канцлер Німеччини чудово розуміє, що Leopard стоять на озброєнні переважної більшості країн ЄС, які одночасно є країнами НАТО, немає жодної проблеми щодо їх обслуговування.

Також відповідні цехи Україна зможе і розташувати на своїх територіях подалі від лінії фронту.

"Шольц зараз намагається знайти якісь такі обмовки, щоб максимально це рішення затягнути. Але я думаю, що після сьогоднішньої розмови міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса за великим рахунком не буде багато варіантів", – прокоментував Рейтерович.

Ймовірно, постачання не будуть прямими.

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Скільки танків може отримати Україна

Політолог розповів, що Німеччина не має багато власних танків для передачі. Тож мовиться про надання дозволу на передачу техніки.

"Інші країни нині можуть достатньо швидко, оперативно і безболісно для себе зібрати для України як мінімум 100–200 танків і їх Україні передати", – наголосив він.

Ігор Рейтерович прокоментував, що на думку німецьких генералів у відставці, Україні вистачить до 10 днів, щоб навчитися керувати цією технікою.

За його словами, Німеччина має надати дозвіл, бо без цього ситуація гальмуватиметься для таких країн, як Іспанія, Польща та інших.

Стратегічність рішення Німеччини

Політолог пояснив, що такі дії важливі й для самої Німеччини. Це допоможе їй розв'язати одразу два питання.

"Перше – оновлювати сам танковий парк і військово технічний парк Німеччини та інших країн НАТО", – пояснив він.

За його словами, другий момент – максимальна підтримка України.

Наша перемога тут гарантує фактично мир їм там, на їхній землі,

– зауважив Рейтерович.

Він додав, що якщо ситуація буде розвиватися зовсім по-іншому, рано чи пізно війна прийде до всього Заходу.

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