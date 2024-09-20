Рішення повинні статися з жовтня до грудня, – Зеленський про план перемоги

Україна повністю підготувала план перемоги. Він розрахований на швидкі рішення наших партерів.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції з Урсулою фон дер Ляєн. Президент зауважив, що рішення залежать від Байдена, передає 24 Канал.

Дізнайтеся більше Україна повністю підготувала план перемоги, – Зеленський

План перемоги України

Український лідер зауважив, що всі деталі буде обговорювати з президентом США, адже рішення щодо плану перемоги переважно залежить саме від нього.

Також від інших союзників, але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі й підтримки Сполучених Штатів,

– заявив Зеленський.

Президент додав, дуже надіється, що Байден підтримає цей план. Також глава нашої держави зауважив, що весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів.

План розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня до грудня. І не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді, ми вважаємо, що план спрацює,

– наголосив президент.

Зверніть увагу! Напередодні в ОП повідомили, що наступного тижня Володимир Зеленський відвідає США. Зокрема, виступить на Генасамблеї ООН, проведе зустріч з Джо Байденом. Також президент планує зустрічі з Камалю Гарріс і Дональдом Трампом.