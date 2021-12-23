Рішення про безпеку України ухвалюватимуть лише з нею самою, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Під час розмови глава МЗС наголосив, що питання безпеки нашої країни без її представників неможливо.

Переговори Дмитра Кулеби та Жозепа Борреля відбулися телефоном. Серед тем обговорення – безпека України та Європи.

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Результати розмови

Дмитро Кулеба заявив, що під час переговорів з Жозепом Боррелем вони дійшли до спільного висновку щодо безпеки в Україні та Європі.

Глава МЗС України наголосив, що питання безпеки України не можна вирішувати без нашої дерєави, так само як питання безпеки Європи без Євросоюзу.

Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС,

– заявив Кулеба.

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