Непублічне рішення: нардеп відповів, коли Україні дадуть дозвіл бити по російській території

Україні необхідно отримати дозвіл на застосування західної зброї по території Росії. Дискусії про це тривають вже довго, тому є припущення, що це відбудеться найближчим часом.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат партії "Слуга народу" Олег Дунда, зазначивши, що рано чи пізно, але Україна отримає дозвіл на удари вглиб Росії. На його думку, це не буде озвучено публічно, але результати атак по противнику будуть помітні.

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Коли Україні дозволять бити по Росії

Олег Дунда припустив, що прояв рішення партнерів про удари по Росії стане помітним наприкінці жовтня 2024 року. Ймовірно, це пов'язано із виборами у США.

Це буде додатковим фактором впливу на американських виборців, щоб ті голосували за одного з кандидатів,

– висловився народний депутат.

Він додав, що у демократичної адміністрації Білого дому завжди був москвоцентричний погляд. Там завжди намагались знайти рішення, яким чином можна домовитись, щоб остаточно не псувати відносини з Росією.

Важливо! Політолог Володимир Фесенко висловив думку, що серйозні та важливі рішення для України буде приймати вже не адміністрація Джо Байдена, а президента, якого оберуть на майбутніх виборах у США.