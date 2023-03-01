Рішення за Україною, – Столтенберг відреагував на військовий шлях повернення Криму

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував визволення окупованого Криму військовим шляхом. Столтенберг вважає, що Крим має важливе значення для майбутніх переговорів України з Росією.

Відповідаючи на питання, чи має Україна повернути Крим силою, Столтенберг сказав, що "війна має закінчитися за столом переговорів". Він зазначив, що Україна має вирішити, які умови переговорів і що вони можуть ухвалити.

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Столтенберг заявив, що НАТО має допомогти Києву зі зброєю

Генсек НАТО підкреслив, що Україні потрібно мати сильну переговорну позицію, яка залежить від ситуації на полі бою.

"Наше завдання – підтримати Україну, бо ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою", – сказав він.

Столтенберг додав, що Україна сама вирішить, яке рішення для неї прийнятне. Водночас Захід, як каже генсек НАТО, має допомогти Києву зі зброєю.

Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб досягти цього – надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї є прийнятними,

– заявив він.

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