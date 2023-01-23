Рішенням РНБО чиновникам заборонили виїжджати за кордон, – Зеленський

У понеділок, 23 січня, під час традиційного відеозвернення глава держави повідомив про важливі укази, які він підписав протягом дня. Зокрема, є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон.

За словами Зеленського, указ стосується всіх посадових осіб центральної влади та інших рівнів місцевої влади. Також це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів "та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі".

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За якої умови чиновники можуть виїхати за кордон

До слова, заборона виїзду посадовцям за кордон стосується лише їхніх особистих справ.

Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби,

– сказав Зеленський.

Він наголосив, що чиновники зможуть перетнути кордон України лише у випадках, які стосуватимуться державних інтересів та службових відряджень.

За словами глави держави, відповідний порядок перетину кордону Кабмін повинен розробити в п'ятиденний строк.

Секретар РНБО Олексій Данілов контролюватиме виконання цього рішення. Указ №27 "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану" набирає чинності з дня його публікування.

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