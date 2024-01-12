"Подарунок, який дуже не сподобається Путіну": приїздом в Україну Сунак дає чіткий сигнал
Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак 12 січня прибув до Києва. Він оголосить про новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, передачу найбільшої в історії партії безпілотників.
Велика Британія є великим партнером і другом для України, особливо від початку повномасштабної війни. Подібні візити посадовців – сигнал українському народу і безпосередньо країні-агресорці, про що 24 Каналу зазначив політолог Олег Лісний.
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"Він дав сигнал українському суспільству: ви не самі. І зараз на тлі оцих Орбанів, електоральних циклів у всьому світі та іншого – британці приїжджають і кажуть: по-перше, ми з вами, по-друге, ось вам подарунок, який дуже не сподобається Путіну, і це дуже круто. Тим більше, що ми маємо за це не тільки дякувати, а й розуміти наскільки це серйозний крок", – зазначив політолог.
Чи підштовхне це інших партнерів допомагати
Велика Британія рішуча у своїй допомозі Україні. У них немає страху перед Росією і тому вони роблять різкі кроки. На жаль, не усі країни наразі беруть приклад з британців, зазначив Лісний.
Наприклад, Україна чекає на постачання далекобійних ракет. Але водночас деякі партнери бояться ескалації, оскільки Росія своєю чергою продовжує залякувати ядерною відповіддю і таке інше.
"Моє суб'єктивне спостереження, Росія в обличчі Медведєва починає лякати ядерною зброєю, коли в них нічого не виходить, зокрема, на полі бою. Тому вже не варто боятися або починати долати цю фобію. Якби у деяких партнерів цього не було, питання з Росією вже було б закрите", – додав політолог.
Що відомо про візит Ріші Сунака до Києва: основне
- В уряді Великої Британії наголосили, що своїм візитом Ріші Сунак хоче показати тісну співпрацю з Україною. Крім цього політичні лідери мають підписати українсько-британську угоду про безпекову співпрацю.
- З 2,5 мільярда фунтів стерлінгів щонайменше 200 мільйонів буде витрачено на закупівлю та виробництво масштабної партії безпілотників. Мовиться про ударні, розвідувальні та морські.
- Візит британського прем'єра до Києва – ще один крок у стратегічному партнерстві двох держав. Адже ще до повномасштабного вторгнення між Україною та Великою Британією була підписана угода про стратегічне партнерство.