Ріші Сунак приїхав в Україну і зустрівся з Зеленським

До України прибув прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Це перший візит нового глави британського уряду до Києва.

Ріші Сунак зустрівся з Володимиром Зеленським. Глава держави зустрів британського прем'єра в Маріїнському палаці.

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Про що говорили Сунак та Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Велика Британія з перших днів повномасштабного вторгнення є потужним союзником України. Після прибуття Ріші Сунака, політики вже встигли обговорити питання, які є важливими для обох країн та для глобальної безпеки.

Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів,

– підкреслив Зеленський.

Ріші Сунак прибув до Києва: дивіться відео

Британський прем'єр на своїй сторінці у соцмережах також опублікував відео з прибуття до Києва і наголосив на підтримці України в особі президента.

Британія знає, що означає боротися за свободу. Ми з вами до кінця, Володимире Зеленський,

– написав Ріші Сунак.

Спільний брифінг лідерів

На спільному брифінгу президент Володимир Зеленський зазначив, що повідомив Ріші Сунака про наслідки російських ракетних ударів по енергосистемі України. Президент наголосив, що росіяни пошкодили половину української енергетичної інфраструктури.

Зеленський назвав дії росіян антилюдськими та антиєвропейськими, адже Україна готувалася експортувати електроенергію на ринки країн-партнерів, зокрема до Польщі. Це б дозволило посилити енергетичну безпеку Європи, однак російський ракетний терор стає цьому на заваді.

На тлі цього Зеленський та Сунак обговорили українську та європейську енергетичну безпеку. Окремо обговорили захист українського неба та оборонну співпрацю й співпрацю в інших сферах. Окремо лідери обговорили угоду про цифрову торгівлю між Великою Британією та Україною.

Також Зеленський та Сунак обговорили питання визнання Великою Британією Голодомору геноцидом українського народу.

Ріші Сунак своєю чергою запевнив у непохитній підтримці України й наданні подальшої допомоги нашій державі. Крім того, Лондон надасть 120 зенітних гармат, продовжуватиме проведення навчань, надаватиме зимове обладнання для військових та продовжить надавати гуманітарну допомогу.

Брифінг Сунака та Зеленського

Востаннє прем'єр-міністр Великої Британії був у Києві 24 серпня. Тодішній прем'єр Борис Джонсон прибув до України на День Незалежності. Його наступниця Ліз Трасс за свій короткий термін керівництва урядом Великої Британії не встигла відвідати Україну. Ріші Сунак після свого призначення у першій розмові з Володимиром Зеленським обіцяв відвідати Київ.