Рішуча підтримка України: прем'єри Канади та Норвегії обговорили стримування агресії Росії

7 лютого 2022 , 10:06
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Джерело:

Укрінформ

Джастін Трюдо та Йонас Шторе обговорили нарощування російських військ поблизу України. Прем'єр-міністри Норвегії та Канади наголосили: Росії необхідно конструктивно долучитися до дипломатії.

Трюдо заявив, що Канада непохитно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Також прем'єр-міністр відзначив силу альянсу НАТО та його єдність.

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Прем'єр-міністри поділилися своїми занепокоєннями щодо російських агресивних та дестабілізаційних дій у та навколо України, а також наголосили на необхідності для Росії конструктивно долучитися до дипломатії,
– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Трюдо наголосив на важливості подальшої координації й діалогу між союзниками й партнерами.

Канада пообіцяла Україні нелетальну зброю

  • Трюдо у січні 2022 року заявив, що операцію UNIFIER в Україні продовжили на 3 роки. Окрім того, до 200 військових з Канади, які передають досвід бійцям ЗСУ та Нацгвардії, долучаться ще 60. 
  • Ба більше, кількість військових можуть збільшити до 400.
  • Також Канада надасть Україні нелетальну зброю. А ще – допоможе протидіяти кібератакам. 

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Автор: Мар'яна Бекало