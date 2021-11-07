Рішуче засудили: Україна відреагувала на замах на прем'єра Іраку

Україна офіційно відреагувала на жахливий замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу Аль-Кадімі. Стався він у ніч на 7 листопада.

Наша країна рішуче засудила замах та закликала політичні сили Іраку до стриманості. Про це повідомили у МЗС України.

Важливо Замах на прем'єра Іраку: під час інциденту постраждали багато людей

У міністерстві наголосили, що політичні сили Іраку повинні продовжити діалог та забезпечити реалізацію волі іракського народу. Мова про результати нещодавніх парламентських виборів в країни.

Переконані, що подібні акти терору та насильства не завадять втіленню прагнень іракського народу та не зупинять зусилля його уряду щодо розбудови суверенної, демократичної та процвітаючої держави,

Додамо, що у Держдепі США раніше засудили напад на резиденцію прем'єра Іраку, назвавши його "актом тероризму". Там зазначили, що "з полегшенням дізналися, що прем'єр-міністр не постраждав" та запропонували допомогу в розслідуванні скоєного. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за напад.

Напад на прем'єра Іраку: головне

Вночі проти 7 листопада резиденцію іракського прем'єра атакували ракетою за допомогою безпілотника. Глава іракського уряду вижив, але наразі перебуває у лікарні. Водночас в результаті нападу постраждали щонайменше п'ять осіб, серед них охоронці. Вони дістали поранення різного ступеня важкості.

У міністерстві оборони країни уточнили, що дрон мав упасти на машину іракського прем'єр-міністра. Ще один БПЛА був перехоплений і здетонував до падіння.

Ситуація в Іраку загострилася

10 жовтня в Іраку пройшли дострокові парламентські вибори, на яких перемогу здобув шиїтський рух на чолі з імамом Муктадою ас-Садром, який є критиком Ірану. Водночас проіранський політичний блок "Аль-Фатх" істотно втратив місця у парламенті й згодом назвав результат голосування "шахрайством".

Це призвело до масових протестів у країні, під час яких сотні людей зазнали поранень, також були повідомлення про загиблих. Натомість Сполучені Штати, Рада Безпеки ООН та ЄС високо оцінили організацію виборів.

Ці парламентські вибори мали відбутися у 2022 році. Однак їх провели раніше через масові антиурядові протести, які тривали з осені 2019 року та призвели до відставки уряду, сформованого за підсумками попередніх виборів у травні 2018 року.