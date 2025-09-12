24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Однак прогрес не був однаковим: в Африці спостерігається незначне збільшення кількості людей, які недоїдають, – з 296 мільйонів до 306 мільйонів. Викликає занепокоєння те, що ця тенденція продовжиться: у звіті оцінюється, що навіть попри зниження рівня голоду у світі, 512 мільйонів людей все ще недоїдатимуть у 2030 році, майже 60% з яких проживатимуть в Африці.

Як запобігти зростанню рівня голоду в Африці?

Політики континенту можуть запобігти такому результату. Найефективнішою стратегією було б підвищення продуктивності сільського господарства Африки та підтримка прогресу в умовах екстремальних погодних явищ, таких як посухи та повені.

Це вимагатиме від урядів співпраці з Африканським Союзом та ключовими зацікавленими сторонами в сільськогосподарському секторі, зокрема університетами, дослідницькими установами, партнерами з розвитку, неурядовими організаціями, фінансовими установами та благодійними організаціями.

Вони повинні зосередитися на п'яти сферах.

По-перше, існує нагальна потреба мобілізувати інвестиції для покращення стану ґрунту та відновлення деградованих ландшафтів Африки, які є основною причиною продовольчої нестабільності та голоду. Деградує до 65% оброблюваних земель Африки, через це континент щороку втрачає вражаючі 4 мільярдів доларів поживних речовин з ґрунту через ерозію. Безперервна обробка земель особливо шкодить родючості ґрунту та призводить до зниження врожайності сільськогосподарських культур по всьому континенту.

Африканські лідери усвідомлюють цю кризу. У 2024 році АС скликав саміт з питань добрив та здоров'я ґрунтів, об'єднавши широку коаліцію зацікавлених сторін для обговорення стратегій підвищення продуктивності сільськогосподарських культур в Африці.

Мабуть, найважливішим результатом саміту став план дій щодо вирішення проблем здоров'я ґрунтів у всіх сільськогосподарських секторах з акцентом на сприянні багатостороннім партнерствам.

По-друге, Африка повинна збільшити інвестиції в сільськогосподарські дослідження та розробки, щоб забезпечити сталий приріст продуктивності. Наразі більшість африканських країн виділяють менше як 1% частки ВВП свого сільськогосподарського сектору на сільськогосподарські дослідження та розробки.

Збільшуючи цю частку та мобілізуючи капітал приватного сектору, африканські уряди могли б сприяти розвитку інновацій – від кліматично стійких та високоврожайних сортів сільськогосподарських культур до систем раннього попередження про шкідників та хвороби.

По-третє, уряди африканських країн та всі інші зацікавлені сторони повинні забезпечити впровадження фермерами чинних та майбутніх технологій, таких як кліматично розумні системи зрошення, прогнозування погоди в режимі реального часу та мобільні платформи, які забезпечують своєчасне навчання, рекомендації та підтримку.

Деякі країни починають усвідомлювати, що заохочення та сприяння впровадженню новітніх досягнень є важливим для підвищення ефективності та стійкості сільського господарства. Наприклад, на початку цього року Ботсвана запустила власний супутник частково призначений для надання даних про сільське господарство в режимі реального часу.

Щоб пришвидшити впровадження цих інновацій, уряди повинні зробити більше, ніж просто покращити доступ до них. Вони також повинні збільшити фінансову підтримку фермерів, співпрацювати з університетами для забезпечення постійного навчання та інвестувати в критично важливу інфраструктуру – дорогу, електроенергію та цифрове з'єднання.

Ці зусилля дадуть фермерам змогу стати активними учасниками трансформації африканського сільського господарства.

Як молодь на жінки допоможуть побороти голод?

По-четверте, особливу увагу слід приділяти жінкам. Вони становлять приблизно 40% сільськогосподарської робочої сили Африки, але зіштовхуються із системними бар'єрами, що заважають їм повноцінно та рівноправно брати участь у цьому секторі. Уряди могли б розробити програми з розбудови потенціалу та запровадити політику, спрямовану на вирішення проблем фермерок.

Зрештою, необхідно зробити більше для взаємодії з молодим населенням Африки, яке, за прогнозами, подвоїться до 2050 року. Молоді африканці володіють енергією, креативністю та підприємницьким духом, необхідними для зміцнення продовольчої безпеки. Однак їхній потенціал залишається невикористаним через обмежений доступ до фінансування та наставництва.

Щоб зменшити голод та створити умови для довгострокового економічного зростання, уряди африканських країн повинні інвестувати в наступне покоління лідерів та новаторів у сільському господарстві, забезпечуючи їх ресурсами та навчанням для досягнення успіху.

Зміна тривожної тенденції зростання голоду в Африці вимагає термінових дій. Продовольча безпека починається зі здорового ґрунту та сталого зростання продуктивності, що вимагатиме впровадження регенеративних методів землеробства, інвестування в сільськогосподарські дослідження та впровадження нових технологій. Але ці зміни повинні поєднуватися із зусиллями щодо розширення прав і можливостей фермерів, особливо жінок, та розкриття потенціалу молоді Африки. Континент вже має зачатки вирішення проблеми голоду. Тепер йому просто потрібні сприятливі умови для їх вирощування.