Рівень води на Херсонщині вже в нормі: Жданов пояснив, як це вплине на фронт

Російські окупанти цинічно та сплановано підірвали Каховську ГЕС в надії, що це завадить контрнаступу Збройних Сил. Сподівання росіян виявилися марними, адже навіть така катастрофа не зупинить українців на шляху до звільнення окупованих територій.

Через три тижні після теракту на Каховській ГЕС коливання рівня води відповідає природному рівню цієї пори року. Про це у своєму відеоблозі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Окупантам байдуже на водозабезпечення Криму

Наразі рівень води у Херсонській області увійшов у природне русло. Річка Дніпро повернулась до свого звичного рівня. Загрози підтоплення більше не існує. Каховська ГЕС повністю зруйнована, а надлишок води зійшов у Чорне море.

"Дощ на декілька сантиметрів підіймає рівень води, а жара – опускає", – сказав військовий експерт.

Станом на ранок 29 червня підтопленим залишається один будинок на правому березі Херсонської області та 17 населених пунктів на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Як зазначив Жданов, генеральний штаб Росії був готовий пожертвувати дамбою та водою у Крим тільки для того, аби відстрочити на три тижні можливу десантну операцію наших військ через Дніпро на ділянці від Нікополя до Херсона.

Ймовірно, начальник ворожого генштабу Валєрій Герасимов дійсно розуміє, що російським солдатам не вдасться втримати територію й Крим повернеться під юрисдикцію України, тому окупантам байдуже, чи буде вода на півострові.

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