Рівень води підіймається: звідки евакуюють людей після підриву греблі Каховської ГЕС

Росіяни 6 червня підірвали Каховську ГЕС. У Херсонській області почали евакуацію населення правобережної частини.

Станом на зараз відомо про евакуацію 10 населених пунктів та міста Херсон. Рівень води підіймається дуже швидко, тому українців закликали діяти за чіткими інструкціями.

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У яких населених пунктах проводять евакуацію

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області 6 червня були підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Нині евакуація проходить у місті Херсон – острів Корабел та селах:

Миколаївка,

Ольгівка,

Львове,

Тягинка,

Понятівка,

Іванівка,

Токарівка,

Понятівка,

Придніпровське,

Садове.

Рівень води підійматися досить швидко, тому всім, хто перебуває у зоні небезпеки, необхідно діяти за інструкціями:

вимкнути всі електроприлади;

взяти документи й речі першої потреби;

подбати про близьких і домашніх улюбленців;

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.



Що робити у разі підриву Каховської ГЕС / інструкція від МВС



Як діяти у разі підриву Каховської ГЕС / інструкція від МВС

Як відбуватиметься евакуація

У Херсонській МВА заявили, що з районів Херсона та населених пунктів, де відбувається підтоплення, евакуація проводиться автобусами.

Лікарні та комунальні служби підняті по тривозі! Зберігайте спокій під час евакуації!

– підкреслили в міськраді.

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