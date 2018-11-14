Рівень захворюваності на кір в Україні продовжує залишатися тривожним

Упродовж останнього тижня, з 6 по 13 листопада, в Україні на кір захворіли 1 682 людини, що на 35% більше, аніж тиждень тому.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України на своїй сторінці у Facebook.

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Як зазначають фахівці, серед хворих – 506 дорослих і 1 176 дітей.

"Єдиний спосіб зупинити спалах кору - вакцинація. В усіх областях України є достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації", – наголошують у центрі.

Водночас у відомстві додають, що з початку року на 2018 року на кір в Україні захворіли 38 108 людей (14 609 дорослих і 23 499 дітей), а від ускладнень кору померли 15 осіб (4 дорослих і 11 дітей).

"У 2018 році найбільший приріст захворюваності на кір спостерігався якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією є найменшим", – повідомили у МОЗ.

Крім того, у Центрі громадського здоров’я наголосили, якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, то до кінця року кількість хворих на кір може перевищити максимальний для незалежної України показник, коли у 2006 році на кір захворіли 42 724 людини.

Детальніше про кір, його симптоми та профілактику Ви можете дізнатися у нашому матеріалі.