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      Рівень захворюваності на кір в Україні продовжує залишатися тривожним

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      Упродовж минулого тижня на кір в Україні захворіли понад 1,5 тисячі осіб (понад 500 дорослих і більше 1 тисяча дітей)
      Упродовж минулого тижня на кір в Україні захворіли понад 1,5 тисячі осіб (понад 500 дорослих і більше 1 тисяча дітей)

      Упродовж останнього тижня, з 6 по 13 листопада, в Україні на кір захворіли 1 682 людини, що на 35% більше, аніж тиждень тому.

      Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію

      Як зазначають фахівці, серед хворих – 506 дорослих і 1 176 дітей.

      "Єдиний спосіб зупинити спалах кору - вакцинація. В усіх областях України є достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації", – наголошують у центрі.

      Кір, Україна, статистика, хвороба

      Водночас у відомстві додають, що з початку року на 2018 року на кір в Україні захворіли 38 108 людей (14 609 дорослих і 23 499 дітей), а від ускладнень кору померли 15 осіб (4 дорослих і 11 дітей).

      "У 2018 році найбільший приріст захворюваності на кір спостерігався якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією є найменшим", – повідомили у МОЗ.

      Крім того, у Центрі громадського здоров’я наголосили, якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, то до кінця року кількість хворих на кір може перевищити максимальний для незалежної України показник, коли у 2006 році на кір захворіли 42 724 людини.

      Детальніше про кір, його симптоми та профілактику Ви можете дізнатися у нашому матеріалі. 

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здорове життя Здоров'я Кір статистика Інфекція Міністерство охорони здоров’я Медицина
      Джерело: 24 канал
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