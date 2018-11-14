Рівень захворюваності на кір в Україні продовжує залишатися тривожним
Упродовж останнього тижня, з 6 по 13 листопада, в Україні на кір захворіли 1 682 людини, що на 35% більше, аніж тиждень тому.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Як вберегтися від кору: все про вакцинацію
Як зазначають фахівці, серед хворих – 506 дорослих і 1 176 дітей.
"Єдиний спосіб зупинити спалах кору - вакцинація. В усіх областях України є достатньо вакцин для планової та посиленої імунізації", – наголошують у центрі.
Водночас у відомстві додають, що з початку року на 2018 року на кір в Україні захворіли 38 108 людей (14 609 дорослих і 23 499 дітей), а від ускладнень кору померли 15 осіб (4 дорослих і 11 дітей).
"У 2018 році найбільший приріст захворюваності на кір спостерігався якраз у тих областях, де рівень охоплення плановою вакцинацією є найменшим", – повідомили у МОЗ.
Крім того, у Центрі громадського здоров’я наголосили, якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, то до кінця року кількість хворих на кір може перевищити максимальний для незалежної України показник, коли у 2006 році на кір захворіли 42 724 людини.
Детальніше про кір, його симптоми та профілактику Ви можете дізнатися у нашому матеріалі.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Вибір редакції
-
Вашингтон може заблокувати "Північний потік-2": у "Газпромі" покепкували з погроз СШАсьогодні , 09:43
-
За вбивством ватажка бойовиків Захарченка стоїть олігарх Курченко, – журналістсьогодні , 08:53
-
Головні новини 13 листопада: Собор УПЦ МП, відмова Порошенку та відлуння псевдовиборівсьогодні , 08:01