"Рівер Плейт" може придбати гравця львівських "Карпат"

Аргентинський "Рівер Плейт" шукає підсилення атакувальної лінії команди. Серед можливих варіантів – півзахисник львівських "Карпат" колумбієць Хорхе Карраскаль.

Причиною, чому "Рівер Плейт" звернув увагу на Карраскаля, є те, що клуб відчуває проблеми з гравцями нападу. Ігнасіо Скоко травмувався, Хуліан Альварес відправився з молодіжною збірною Аргентини на Чемпіонат світу. А Родріго Мора завершив кар’єру через травму. Окрім того, його представляє агент, який має добрі зв’язки з аргентинським клубом, пише видання El Intransigente.

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Варто зазначити, що лише влітку 2018 року "Карпати" викупили контракт 20-літнього Карраскаля у іспанської "Севільї" (до цього він перебував у оренді у львівському клубі). Зазначається, що за гравця "Карпати" заплатили 2 мільйони євро. У стільки ж його зараз оцінює і портал Transfermarkt.

До слова, "Рівер Плейт" – переможець Кубка Лібертадорес 2018.

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