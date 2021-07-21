Керівництво "Рівнеазоту" могло приховати надзвичайну подію, – голова Держекоінспекції

На заводі "Рівнеазот" стався вибух 20 липня. Державна служба з надзвичайних ситуацій та Державна екологічна інспекція дізналися про цю подію з відкритих джерел.

Про це в ефірі 24 каналу заявив голова Держекоінспекції України Андрій Мальований. Він зазначив, що підприємство "Рівнеазот" не попередило органи держнагляду й контролю про надзвичайну ситуацію.

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"Є певні підстави вважати, що керівництво підприємства спробувало приховати надзвичайну подію", – наголосив Мальований.

Провалений законопроєкт

. "Рівнеазот" – один з найбільших в Україні заводів хімічної промисловості. Його створили 1995 року на базі орендного підприємства "Азот". Завод був державним до 2006 року, пізніше його викупила Group DF, власником якої є український бізнесмен Дмитро Фірташ.

Остаточні висновки про наслідки вибуху на "Рівнеазоті" Держекоінспеція зробить за результатами роботи комісії, слідчих органів та власної перевірки. Водночас провалений раніше законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" міг би попередити цю та подібні аварії на підприємствах.

"Законопроєкт є дуже принциповим і важливим для недопущення таких подій і для постійного онлайн-моніторингу на джерелах викидів", – підкреслив Мальований.

Згаданий проєкт закону зареєстрували у Верховній Раді ще у вересні 2020 року. Нардепи провалили голосування 15 липня 2021 року. Проєкт має на меті імплементувати в законодавство України екологічну Директиву ЄС.

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