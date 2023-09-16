Історична пам'ятка XIX століття: у Рівненській області вогонь дотла знищив деревʼяну церкву

На Рівненщині у церкві спалахнула пожежа. Вогонь повністю знищив дерев'яну будівлю, яка була частиною історичної спадщини України.

У Рівненській області вогонь знищив деревʼяну церкву ХІХ ст. Займання сталося зранку 16 вересня.

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Пожежу гасили понад дві години

️Вогнеборці оперативно прибули на місце події та виявили повністю охоплену вогнем деревʼяну церкву. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини.

О 4:44 пожежу вдалося локалізувати, а о 06:55 повністю ліквідувати. Вогонь знищив будівлю, яка була історичною пам’яткою архітектури місцевого значення 1877 року.

Жертв та постраждалих не має,

– мовиться в повідомленні.

Від ДСНС залучили 4 пожежні автоцистерни та 10 рятувальників.

Причини займання зʼясовують правоохоронці.

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