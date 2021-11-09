На Рівненщині депутат сільради задекларував 124 біткойни та 500 акцій Tesla

У Рівненській області депутат Вирівської сільської ради Володимир Пачесний задекларував нескромні статки. Там можна знайти мільйони готівкою та на рахунках у банках. Родзинкою декларації є 500 акцій корпорації Tesla та 124 біткойни.

Тепер депутата вважають одним з найбагатших в області. Оскільки раніше він був маловідомим політиком, на його декларацію не звернули увагу.

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Декларацію 36-річний підприємець Володимир Пачесний подав у липні, вказавши статки за 2019 рік. Згодом журналісти зібрали дані про депутатів усіх рад Сарненського району.

Що є в декларації

Пачесний зареєстрований у селі Гвоздавка Друга Любашівського району Одеської області, а його дружина Ірина Сергейчук з доньками живуть у Клесові на Рівненщині.

Житло дружина має у селі Бармаки, що у передмісті Рівного – будинок площею майже 300 квадратних метрів. Іншого помешкання у декларації не зазначено.

Також жінка має 2 земельні ділянки у Бармаках. У декларації вказані 2 авто LEXUS, машини 2010 та 2013 року випуску.

У Сергейчук є кілька дорогоцінних шуб. Наприклад, з соболя за 420 тисяч гривень та 3 з норки за близько 200 тисяч кожна.

Пачесний володіє дорогими годинниками: IWC за 560 тисяч гривень та PATEK PHILIPPE за 1,4 мільйона. Крім того, у нього є антикварна колекція радянських виробів, вартістю у 100 тисяч гривень.

Мільйони готівки та біткойни

Політик вказав у декларації 9,3 мільйона гривень готівки та 77 тисяч доларів. На рахунку в банку він має 1,4 мільйона гривень та 13,4 тисячі доларів. Дружина також має чимало готівки –2,2 мільйона гривень та 40 тисяч доларів.