На Рівненщині уламки дрона упали на енергооб'єкт: частину населених пунктів знеструмлено

У Рівненській області уламки збитого ворожого дрона впали на території об'єкта енергетики. Частина абонентів залишилась без світла.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначивши, що цієї ночі Сили ППО збили "Шахед" у небі Рівненщини.

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"У результаті падіння уламків на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів", – ідеться у повідомленні.

За словами Олександра Коваля, наразі електропостачання вдалось відновити.

Унаслідок атаки постраждалих немає.

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