На Рівненщині уламки дрона упали на енергооб'єкт: частину населених пунктів знеструмлено
29 травня 2024, 08:54Читать новость на русском
Джерело:Олександр Коваль
У Рівненській області уламки збитого ворожого дрона впали на території об'єкта енергетики. Частина абонентів залишилась без світла.
Про це повідомив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль зазначивши, що цієї ночі Сили ППО збили "Шахед" у небі Рівненщини.
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"У результаті падіння уламків на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів", – ідеться у повідомленні.
За словами Олександра Коваля, наразі електропостачання вдалось відновити.
Унаслідок атаки постраждалих немає.
Головне про сьогоднішню атаку
- Під ранок Росія атакувала Україну 14 ударними БпЛА типу "Шахед-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ. Сили протиповітряної оборони знищили 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.
- До слова, у небі над Сумською областю протиповітряна оборона збила ворожу ракету.