На Рівненщині зіткнулись потяг і вантажівка, є постраждалі
Джерело:поліція Рівненської області
На залізничному переїзді в місті Дубно 3 лютого зіштовхнулись пасажирський поїзд та вантажівка. Інцидент трапився із поїздом, який прямував сполученням "Київ – Івано-Франківськ".
Як повідомляють правоохоронці, 37-річний водій вантажівки із напівпричепом переїжджав залізничний переїзд на заборонений сигнал сфітлофора. Він протаранив шлагбаум і зупинився на коліях.
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Зіткнення уникнути не вдалось
Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але все одно зіштовхнувся з вантажівкою на колії.
ДТП сталось у місті Дубно на Рівненщині / Фото Нацполіції
Через це 27-річний машиніст із численними травмами опинився у реанімації. У водія вантажівки виявили гостру реакцію на стрес та підвищений тиск.
Потяг в'їхав у вантажівку на переїзді / Фото Нацполіції
На щастя, ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. У вантажівці людей, окрім водія, не було. Як відомо, водій був тверезим. Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу про порушення правил безпеки дорожнього руху.
Машиніст потяга опинився у реанімації / Фото Нацполіції
Укрзалізниця повідомила, що локомотив потяга замінили і він відправився за маршрутом, але з затримкою понад 5 годин.
ДТП з потягом і вантажівкою у Дубно: дивіться відео
ДТП із потягами в Україні
- Вночі 3 лютого біля села Великодолинське Одеської області сталася смертельна ДТП. Потяг наїхав на авто з водієм усередині. За попередньою версією, 24-річний водій Opel заїхав на залізничний переїзд.
- На залізничному переїзді в передмісті Києва сталося зіткнення потяга та автобуса. Від удару маршрутку відкинуло на узбіччя.
- У ніч на 14 грудня на Івано-Франківщині трапилася трагедія. Пасажирський потяг протаранив автомобіль ВАЗ, через що 2 людей загинули.